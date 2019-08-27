Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.302.094.386
Garanti Bankası 1.099.258.

27.08.2019 18:34
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.302.094.386
Garanti Bankası 1.099.258.652
ASELSAN 480.423.527
Akbank 302.651.441
Petkim 280.567.591
Tüpraş 255.917.705
Vakıflar Bankası 251.743.739
İş Bankası (C) 235.182.545
Turkcell 231.470.966
Halkbank 216.670.977
Pegasus 210.108.496
Ereğli Demir Çelik 195.831.877
Bim Mağazalar 176.388.635
Koza Madencilik 175.901.891
Kardemir (D) 130.963.459
İpek Doğal Enerji 107.190.051
Türk Telekom 100.533.731
Koç Holding 95.723.079
Sabancı Holding 95.273.011
Koza Altın 81.067.466
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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