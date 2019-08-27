Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.302.094.386
Garanti Bankası 1.099.258.
27.08.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.302.094.386
|Garanti Bankası
|1.099.258.652
|ASELSAN
|480.423.527
|Akbank
|302.651.441
|Petkim
|280.567.591
|Tüpraş
|255.917.705
|Vakıflar Bankası
|251.743.739
|İş Bankası (C)
|235.182.545
|Turkcell
|231.470.966
|Halkbank
|216.670.977
|Pegasus
|210.108.496
|Ereğli Demir Çelik
|195.831.877
|Bim Mağazalar
|176.388.635
|Koza Madencilik
|175.901.891
|Kardemir (D)
|130.963.459
|İpek Doğal Enerji
|107.190.051
|Türk Telekom
|100.533.731
|Koç Holding
|95.723.079
|Sabancı Holding
|95.273.011
|Koza Altın
|81.067.466
Kaynak: AA