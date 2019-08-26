26.08.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.232.114.436 Garanti Bankası 966.311.810 Halkbank 336.469.066 ASELSAN 231.008.204 Akbank 216.981.004 Vakıflar Bankası 209.304.831 İş Bankası (C) 203.468.875 Petkim 196.904.492 Pegasus 177.131.383 Kardemir (D) 172.667.074 Koza Madencilik 169.865.790 Tüpraş 121.203.695 Yapı ve Kredi Bank. 115.547.707 Ereğli Demir Çelik 108.723.214 Turkcell 105.765.033 İpek Doğal Enerji 101.694.679 Türk Telekom 89.836.208 Koza Altın 78.118.759 Emlak Konut GMYO 66.897.297 Vestel 63.458.104

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)