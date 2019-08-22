Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.093.856.396
Garanti Bankası 878.966.368
Pegasus 464.
22.08.2019 18:46
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.093.856.396
|Garanti Bankası
|878.966.368
|Pegasus
|464.746.626
|ASELSAN
|393.112.484
|Halkbank
|355.499.338
|Koza Madencilik
|305.502.006
|Akbank
|215.110.201
|Vakıflar Bankası
|208.377.513
|Petkim
|193.046.106
|Tüpraş
|187.547.425
|İpek Doğal Enerji
|187.180.711
|Ereğli Demir Çelik
|187.116.350
|İş Bankası (C)
|154.018.836
|Türk Telekom
|136.964.426
|Turkcell
|111.789.018
|Kardemir (D)
|110.388.972
|Koza Altın
|109.691.073
|Yapı ve Kredi Bank.
|106.623.757
|Soda Sanayii
|86.973.659
|Bim Mağazalar
|86.069.687
Kaynak: AA