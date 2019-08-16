Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.308.659.594
Türk Hava Yolları 778.090.330
Akbank 347.
16.08.2019 18:49
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.308.659.594
|Türk Hava Yolları
|778.090.330
|Akbank
|347.676.555
|Pegasus
|293.915.019
|Vakıflar Bankası
|289.473.680
|Koza Madencilik
|270.172.674
|İş Bankası (C)
|196.982.831
|Halkbank
|191.578.097
|Petkim
|177.042.065
|Tüpraş
|161.723.986
|İpek Doğal Enerji
|156.987.326
|ASELSAN
|134.584.420
|Ereğli Demir Çelik
|133.459.946
|Yapı ve Kredi Bank.
|132.322.299
|Koza Altın
|131.310.162
|Koç Holding
|116.549.279
|Türk Telekom
|109.225.354
|Sasa Polyester
|107.610.208
|Alarko Holding
|105.161.007
|Kardemir (D)
|100.824.602
Kaynak: AA