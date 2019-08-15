Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.090.432.882
Türk Hava Yolları 655.085.515
Akbank 354.

15.08.2019 18:50
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.090.432.882
Türk Hava Yolları 655.085.515
Akbank 354.784.133
Pegasus 314.484.878
Halkbank 259.443.072
İş Bankası (C) 243.574.755
Koza Madencilik 238.656.031
Bim Mağazalar 231.126.708
Tüpraş 217.692.921
Petkim 211.624.952
ASELSAN 206.866.700
Ereğli Demir Çelik 196.497.945
Koza Altın 175.981.099
Vakıflar Bankası 173.404.523
İpek Doğal Enerji 140.933.220
Yapı ve Kredi Bank. 131.445.508
Türk Telekom 128.038.299
Alarko Holding 127.108.972
Kardemir (D) 124.821.804
Turkcell 111.902.827
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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