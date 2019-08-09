Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.184.269.525
Garanti Bankası 768.505.771
Pegasus 394.

09.08.2019 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.184.269.525
Garanti Bankası 768.505.771
Pegasus 394.703.492
Akbank 347.556.915
Koza Madencilik 331.409.786
Petkim 245.667.361
ASELSAN 243.981.028
İş Bankası (C) 214.990.083
İpek Doğal Enerji 193.794.381
Vakıflar Bankası 169.428.044
Koza Altın 167.984.633
Halkbank 122.950.400
Ereğli Demir Çelik 119.164.488
Vestel 116.776.265
Türk Telekom 107.904.719
Emlak Konut GMYO 94.680.479
Kardemir (D) 85.139.320
Tüpraş 80.785.999
Yapı ve Kredi Bank. 71.035.708
Bim Mağazalar 70.276.079
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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