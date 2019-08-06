06.08.2019 18:40

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 917.488.225 Türk Hava Yolları 841.606.064 Halkbank 310.997.900 Akbank 267.269.158 Vakıflar Bankası 254.822.475 ASELSAN 240.588.725 Koza Madencilik 225.060.289 İş Bankası (C) 206.829.675 Petkim 157.243.562 Tüpraş 145.505.435 Yapı ve Kredi Bank. 143.233.335 Türk Telekom 123.149.296 Vestel 104.918.806 Kardemir (D) 86.628.129 İpek Doğal Enerji 82.764.329 Ereğli Demir Çelik 80.196.061 Turkcell 75.698.649 Bim Mağazalar 72.576.577 Arçelik 65.864.379 Parsan 62.924.772

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)