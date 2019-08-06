Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 917.488.225
Türk Hava Yolları 841.606.064
Halkbank 310.
06.08.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|917.488.225
|Türk Hava Yolları
|841.606.064
|Halkbank
|310.997.900
|Akbank
|267.269.158
|Vakıflar Bankası
|254.822.475
|ASELSAN
|240.588.725
|Koza Madencilik
|225.060.289
|İş Bankası (C)
|206.829.675
|Petkim
|157.243.562
|Tüpraş
|145.505.435
|Yapı ve Kredi Bank.
|143.233.335
|Türk Telekom
|123.149.296
|Vestel
|104.918.806
|Kardemir (D)
|86.628.129
|İpek Doğal Enerji
|82.764.329
|Ereğli Demir Çelik
|80.196.061
|Turkcell
|75.698.649
|Bim Mağazalar
|72.576.577
|Arçelik
|65.864.379
|Parsan
|62.924.772
Kaynak: AA