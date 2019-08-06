Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 917.488.225
Türk Hava Yolları 841.606.064
Halkbank 310.

06.08.2019 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 917.488.225
Türk Hava Yolları 841.606.064
Halkbank 310.997.900
Akbank 267.269.158
Vakıflar Bankası 254.822.475
ASELSAN 240.588.725
Koza Madencilik 225.060.289
İş Bankası (C) 206.829.675
Petkim 157.243.562
Tüpraş 145.505.435
Yapı ve Kredi Bank. 143.233.335
Türk Telekom 123.149.296
Vestel 104.918.806
Kardemir (D) 86.628.129
İpek Doğal Enerji 82.764.329
Ereğli Demir Çelik 80.196.061
Turkcell 75.698.649
Bim Mağazalar 72.576.577
Arçelik 65.864.379
Parsan 62.924.772
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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