Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 826.159.230
Türk Hava Yolları 768.647.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|826.159.230
|Türk Hava Yolları
|768.647.155
|Vakıflar Bankası
|285.515.540
|Koza Madencilik
|282.316.485
|ASELSAN
|273.735.219
|Halkbank
|264.466.219
|Akbank
|245.584.475
|Petkim
|184.894.893
|İş Bankası (C)
|137.993.441
|Yapı ve Kredi Bank.
|116.484.905
|Tüpraş
|112.773.039
|İpek Doğal Enerji
|106.757.374
|Kardemir (D)
|105.172.802
|Ereğli Demir Çelik
|97.730.908
|Türk Telekom
|83.048.256
|Koza Altın
|65.557.330
|Emlak Konut GMYO
|63.464.393
|Turkcell
|61.600.345
|Arçelik
|58.101.512
|Vestel
|53.543.733
Kaynak: AA
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