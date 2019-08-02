Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 854.851.027
Garanti Bankası 826.586.134
Aselsan 329.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|854.851.027
|Garanti Bankası
|826.586.134
|Aselsan
|329.691.107
|T. Halk Bankası
|280.690.935
|Vakıflar Bankası
|275.448.550
|Akbank
|262.917.188
|Petkim
|211.146.689
|Koza Madencilik
|196.017.932
|Tüpraş
|183.707.648
|Kardemir (D)
|144.793.631
|İş Bankası (C)
|140.818.587
|Vestel
|136.823.915
|Yapı ve Kredi Bank.
|112.287.707
|İpek Doğal Enerji
|109.113.715
|Turkcell
|104.003.631
|Ereğli Demir Çelik
|93.022.972
|Türk Telekom
|89.177.181
|Koza Altın
|82.744.797
|Sabancı Holding
|77.391.198
|Arçelik
|69.846.315
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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