Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 854.851.027 Garanti Bankası 826.586.134 Aselsan 329.691.107 T. Halk Bankası 280.690.935 Vakıflar Bankası 275.448.550 Akbank 262.917.188 Petkim 211.146.689 Koza Madencilik 196.017.932 Tüpraş 183.707.648 Kardemir (D) 144.793.631 İş Bankası (C) 140.818.587 Vestel 136.823.915 Yapı ve Kredi Bank. 112.287.707 İpek Doğal Enerji 109.113.715 Turkcell 104.003.631 Ereğli Demir Çelik 93.022.972 Türk Telekom 89.177.181 Koza Altın 82.744.797 Sabancı Holding 77.391.198 Arçelik 69.846.315

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)