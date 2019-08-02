Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 854.851.027
Garanti Bankası 826.586.134
Aselsan 329.

2.08.2019 18:39
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 854.851.027
Garanti Bankası 826.586.134
Aselsan 329.691.107
T. Halk Bankası 280.690.935
Vakıflar Bankası 275.448.550
Akbank 262.917.188
Petkim 211.146.689
Koza Madencilik 196.017.932
Tüpraş 183.707.648
Kardemir (D) 144.793.631
İş Bankası (C) 140.818.587
Vestel 136.823.915
Yapı ve Kredi Bank. 112.287.707
İpek Doğal Enerji 109.113.715
Turkcell 104.003.631
Ereğli Demir Çelik 93.022.972
Türk Telekom 89.177.181
Koza Altın 82.744.797
Sabancı Holding 77.391.198
Arçelik 69.846.315

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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