Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.045.704.652
Türk Hava Yolları 929.884.394
Aselsan 440.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.045.704.652
|Türk Hava Yolları
|929.884.394
|Aselsan
|440.717.180
|T. Halk Bankası
|362.925.271
|Akbank
|316.064.098
|Vakıflar Bankası
|271.781.627
|Tüpraş
|206.914.918
|İş Bankası (C)
|172.252.949
|Koza Madencilik
|165.858.387
|Kardemir (D)
|162.620.937
|Petkim
|150.418.454
|Emlak Konut GMYO
|120.011.622
|Arçelik
|113.046.216
|İpek Doğal Enerji
|109.763.262
|Yapı ve Kredi Bank.
|94.051.964
|Turkcell
|86.949.756
|Ereğli Demir Çelik
|85.901.739
|Türk Telekom
|75.504.869
|Sabancı Holding
|62.217.889
|Soda Sanayii
|54.954.398
Kaynak: AA
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