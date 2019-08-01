Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.045.704.652
Türk Hava Yolları 929.884.394
Aselsan 440.

1.08.2019 18:36
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.045.704.652
Türk Hava Yolları 929.884.394
Aselsan 440.717.180
T. Halk Bankası 362.925.271
Akbank 316.064.098
Vakıflar Bankası 271.781.627
Tüpraş 206.914.918
İş Bankası (C) 172.252.949
Koza Madencilik 165.858.387
Kardemir (D) 162.620.937
Petkim 150.418.454
Emlak Konut GMYO 120.011.622
Arçelik 113.046.216
İpek Doğal Enerji 109.763.262
Yapı ve Kredi Bank. 94.051.964
Turkcell 86.949.756
Ereğli Demir Çelik 85.901.739
Türk Telekom 75.504.869
Sabancı Holding 62.217.889
Soda Sanayii 54.954.398
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et