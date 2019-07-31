Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.132.731.249
Garanti Bankası 853.557.565
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.132.731.249
|Garanti Bankası
|853.557.565
|T. Halk Bankası
|460.365.241
|Akbank
|285.844.300
|Türk Telekom
|270.880.955
|Petkim
|266.436.343
|Aselsan
|254.986.530
|Tüpraş
|234.932.912
|Arçelik
|219.608.455
|Vakıflar Bankası
|213.187.210
|Yapı ve Kredi Bank.
|165.807.445
|Kardemir (D)
|159.980.616
|İş Bankası (C)
|153.528.561
|Sabancı Holding
|122.672.332
|Bim Mağazalar
|119.291.242
|Turkcell
|116.691.670
|Koza Madencilik
|106.777.743
|Pegasus
|101.421.995
|Ereğli Demir Çelik
|97.951.886
|Vestel
|81.416.470
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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