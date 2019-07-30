Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.302.717.216
Garanti Bankası 695.133.367
T.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.302.717.216
Garanti Bankası 695.133.367
T. Halk Bankası 435.446.298
Aselsan 413.103.973
Akbank 294.835.256
Koza Madencilik 277.520.568
Vakıflar Bankası 272.357.280
Arçelik 260.863.241
Yapı ve Kredi Bank. 199.291.644
Petkim 183.539.531
Tüpraş 180.165.760
İş Bankası (C) 131.092.673
Türk Telekom 126.787.899
Ereğli Demir Çelik 123.241.914
İpek Doğal Enerji 120.454.848
Doğan Holding 105.245.411
Kardemir (D) 99.297.194
Koza Altın 86.958.289
Turkcell 86.269.867
Pegasus 83.418.820

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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