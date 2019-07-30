Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.302.717.216
Garanti Bankası 695.133.367
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.302.717.216
|Garanti Bankası
|695.133.367
|T. Halk Bankası
|435.446.298
|Aselsan
|413.103.973
|Akbank
|294.835.256
|Koza Madencilik
|277.520.568
|Vakıflar Bankası
|272.357.280
|Arçelik
|260.863.241
|Yapı ve Kredi Bank.
|199.291.644
|Petkim
|183.539.531
|Tüpraş
|180.165.760
|İş Bankası (C)
|131.092.673
|Türk Telekom
|126.787.899
|Ereğli Demir Çelik
|123.241.914
|İpek Doğal Enerji
|120.454.848
|Doğan Holding
|105.245.411
|Kardemir (D)
|99.297.194
|Koza Altın
|86.958.289
|Turkcell
|86.269.867
|Pegasus
|83.418.820
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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