Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 959.422.422
Garanti Bankası 882.390.286
Aselsan 553.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|959.422.422
|Garanti Bankası
|882.390.286
|Aselsan
|553.457.741
|T. Halk Bankası
|319.554.430
|Akbank
|309.771.468
|Vakıflar Bankası
|184.123.934
|Petkim
|173.845.049
|Türk Telekom
|164.852.572
|Yapı ve Kredi Bank.
|164.633.183
|Koza Madencilik
|164.054.658
|Turkcell
|162.004.106
|Kardemir (D)
|155.557.877
|İş Bankası (C)
|138.255.347
|Tüpraş
|117.630.487
|İpek Doğal Enerji
|91.034.430
|Soda Sanayii
|72.084.421
|Ereğli Demir Çelik
|70.572.838
|Pegasus
|65.851.717
|Bim Mağazalar
|56.601.704
|Vestel
|53.033.591
Kaynak: AA
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