Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.160.185.127 Garanti Bankası 1.120.188.250 Akbank 561.550.173 Aselsan 514.452.693 T. Halk Bankası 418.256.041 Vakıflar Bankası 269.710.826 Petkim 184.877.588 İş Bankası (C) 184.039.304 Türk Telekom 164.432.493 Tüpraş 163.963.567 Koza Madencilik 149.314.236 Kardemir (D) 143.812.213 Yapı ve Kredi Bank. 103.497.396 Ereğli Demir Çelik 97.111.497 Turkcell 68.626.706 Koç Holding 61.413.005 Sabancı Holding 59.232.038 Bim Mağazalar 58.142.619 Pegasus 56.890.327 Alarko Holding 54.406.288

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)