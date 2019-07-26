Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.160.185.127
Garanti Bankası 1.120.188.250
Akbank 561.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.160.185.127
|Garanti Bankası
|1.120.188.250
|Akbank
|561.550.173
|Aselsan
|514.452.693
|T. Halk Bankası
|418.256.041
|Vakıflar Bankası
|269.710.826
|Petkim
|184.877.588
|İş Bankası (C)
|184.039.304
|Türk Telekom
|164.432.493
|Tüpraş
|163.963.567
|Koza Madencilik
|149.314.236
|Kardemir (D)
|143.812.213
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.497.396
|Ereğli Demir Çelik
|97.111.497
|Turkcell
|68.626.706
|Koç Holding
|61.413.005
|Sabancı Holding
|59.232.038
|Bim Mağazalar
|58.142.619
|Pegasus
|56.890.327
|Alarko Holding
|54.406.288
Kaynak: AA
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