Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.160.185.127
Garanti Bankası 1.120.188.250
Akbank 561.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.160.185.127
Garanti Bankası 1.120.188.250
Akbank 561.550.173
Aselsan 514.452.693
T. Halk Bankası 418.256.041
Vakıflar Bankası 269.710.826
Petkim 184.877.588
İş Bankası (C) 184.039.304
Türk Telekom 164.432.493
Tüpraş 163.963.567
Koza Madencilik 149.314.236
Kardemir (D) 143.812.213
Yapı ve Kredi Bank. 103.497.396
Ereğli Demir Çelik 97.111.497
Turkcell 68.626.706
Koç Holding 61.413.005
Sabancı Holding 59.232.038
Bim Mağazalar 58.142.619
Pegasus 56.890.327
Alarko Holding 54.406.288
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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