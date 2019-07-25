Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.229.455.771
Türk Hava Yolları 1.624.960.075
T.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.229.455.771
Türk Hava Yolları 1.624.960.075
T. Halk Bankası 710.212.898
Vakıflar Bankası 618.038.249
Akbank 510.584.978
Kardemir (D) 295.329.382
İş Bankası (C) 289.035.718
Petkim 225.904.702
Koza Madencilik 218.990.825
Aselsan 192.012.989
Yapı ve Kredi Bank. 174.678.866
Tüpraş 162.181.321
Emlak Konut GMYO 155.462.913
Türk Telekom 139.272.307
Ereğli Demir Çelik 110.715.604
Pegasus 107.942.148
Turkcell 95.559.131
Bim Mağazalar 86.082.467
İpek Doğal Enerji 81.611.338
Soda Sanayii 80.092.639
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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