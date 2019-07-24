Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.307.090.034
Türk Hava Yolları 1.173.836.733
Akbank 445.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.307.090.034
|Türk Hava Yolları
|1.173.836.733
|Akbank
|445.890.864
|T. Halk Bankası
|412.903.856
|Kardemir (D)
|343.915.193
|Petkim
|239.076.556
|Aselsan
|237.506.182
|İş Bankası (C)
|194.759.240
|Vakıflar Bankası
|169.788.863
|Tüpraş
|160.059.167
|Ereğli Demir Çelik
|128.675.165
|Koza Madencilik
|124.576.732
|Emlak Konut GMYO
|114.857.757
|Yapı ve Kredi Bank.
|108.610.509
|İş Fin.Kir.
|103.338.598
|Gersan Elektrik
|76.435.123
|Pegasus
|75.993.725
|Türk Telekom
|75.385.149
|Soda Sanayii
|73.059.819
|Vestel
|65.654.838
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA