Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.194.982.742
Türk Hava Yolları 1.148.058.636
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.194.982.742
|Türk Hava Yolları
|1.148.058.636
|T. Halk Bankası
|358.659.615
|Akbank
|257.732.397
|Petkim
|244.535.756
|Kardemir (D)
|242.320.473
|Aselsan
|240.210.791
|Vakıflar Bankası
|237.344.866
|İş Bankası (C)
|206.261.030
|Emlak Konut GMYO
|179.301.013
|Yapı ve Kredi Bank.
|133.099.820
|Tüpraş
|127.444.981
|Koza Madencilik
|122.908.919
|Türk Telekom
|117.534.219
|Turkcell
|104.344.914
|Ereğli Demir Çelik
|104.289.145
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|89.791.862
|Pegasus
|84.485.594
|İpek Doğal Enerji
|71.621.215
|Özderici GMYO
|66.114.910
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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