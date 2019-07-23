Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.194.982.742 Türk Hava Yolları 1.148.058.636 T. Halk Bankası 358.659.615 Akbank 257.732.397 Petkim 244.535.756 Kardemir (D) 242.320.473 Aselsan 240.210.791 Vakıflar Bankası 237.344.866 İş Bankası (C) 206.261.030 Emlak Konut GMYO 179.301.013 Yapı ve Kredi Bank. 133.099.820 Tüpraş 127.444.981 Koza Madencilik 122.908.919 Türk Telekom 117.534.219 Turkcell 104.344.914 Ereğli Demir Çelik 104.289.145 A.V.O.D Gıda ve Tarım 89.791.862 Pegasus 84.485.594 İpek Doğal Enerji 71.621.215 Özderici GMYO 66.114.910

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)