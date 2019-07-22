Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 820.912.291
Garanti Bankası 726.198.549
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|820.912.291
|Garanti Bankası
|726.198.549
|T. Halk Bankası
|359.104.448
|Akbank
|219.280.064
|İş Bankası (C)
|176.899.587
|Aselsan
|165.865.898
|Petkim
|165.470.552
|Kardemir (D)
|145.360.355
|Emlak Konut GMYO
|138.979.099
|Vakıflar Bankası
|119.370.172
|Ereğli Demir Çelik
|118.653.572
|Vestel
|116.110.806
|Tüpraş
|115.671.513
|Türk Telekom
|100.872.798
|Yapı ve Kredi Bank.
|94.744.362
|Koza Madencilik
|94.441.386
|Özderici GMYO
|71.266.036
|Koç Holding
|69.088.039
|Pegasus
|66.337.545
|Bim Mağazalar
|65.937.804
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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