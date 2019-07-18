Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.527.239.520
Türk Hava Yolları 1.361.830.425
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.527.239.520
|Türk Hava Yolları
|1.361.830.425
|T. Halk Bankası
|760.389.101
|Aselsan
|433.747.558
|Vakıflar Bankası
|338.414.822
|Kardemir (D)
|306.013.930
|Akbank
|288.031.952
|Petkim
|243.839.616
|Tüpraş
|218.837.887
|Türk Telekom
|189.180.955
|İş Bankası (C)
|163.113.862
|Koza Madencilik
|138.758.730
|Ereğli Demir Çelik
|137.341.786
|Emlak Konut GMYO
|136.904.100
|Yapı ve Kredi Bank.
|111.986.693
|Turkcell
|98.967.099
|Koç Holding
|88.734.346
|Yataş
|84.026.248
|Koza Altın
|82.935.098
|Bim Mağazalar
|74.071.058
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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