Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.527.239.520 Türk Hava Yolları 1.361.830.425 T. Halk Bankası 760.389.101 Aselsan 433.747.558 Vakıflar Bankası 338.414.822 Kardemir (D) 306.013.930 Akbank 288.031.952 Petkim 243.839.616 Tüpraş 218.837.887 Türk Telekom 189.180.955 İş Bankası (C) 163.113.862 Koza Madencilik 138.758.730 Ereğli Demir Çelik 137.341.786 Emlak Konut GMYO 136.904.100 Yapı ve Kredi Bank. 111.986.693 Turkcell 98.967.099 Koç Holding 88.734.346 Yataş 84.026.248 Koza Altın 82.935.098 Bim Mağazalar 74.071.058

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)