Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.430.481.804
Türk Hava Yolları 879.907.847
Akbank 351.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.430.481.804
|Türk Hava Yolları
|879.907.847
|Akbank
|351.783.562
|T. Halk Bankası
|253.185.176
|Vakıflar Bankası
|249.648.820
|Yapı ve Kredi Bank.
|223.744.994
|Tüpraş
|197.499.478
|İş Bankası (C)
|156.410.703
|Petkim
|138.944.977
|Aselsan
|111.579.968
|Türk Telekom
|101.687.036
|Kardemir (D)
|90.908.204
|Emlak Konut GMYO
|89.673.253
|Pegasus
|84.550.615
|Koza Madencilik
|81.050.738
|Ereğli Demir Çelik
|78.151.097
|Turkcell
|76.936.322
|Koç Holding
|75.866.646
|Bim Mağazalar
|60.823.540
|Soda Sanayii
|56.090.250
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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