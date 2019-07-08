Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.317.197.658
Türk Hava Yolları 730.158.657
Halkbank 389.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.317.197.658
|Türk Hava Yolları
|730.158.657
|Halkbank
|389.087.693
|Vakıflar Bankası
|378.396.022
|Akbank
|368.657.888
|Yapı ve Kredi Bank.
|312.481.729
|Kardemir (D)
|202.012.304
|Petkim
|173.276.691
|İş Bankası (C)
|169.839.089
|Tüpraş
|159.615.694
|Ereğli Demir Çelik
|156.105.342
|Koza Madencilik
|132.640.488
|Emlak Konut GMYO
|127.962.437
|ASELSAN
|123.995.866
|Pegasus
|117.345.395
|Bim Mağazalar
|113.798.709
|Sasa Polyester
|112.701.426
|Sabancı Holding
|112.265.668
|Türk Telekom
|102.081.771
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|98.057.445
Kaynak: AA
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