Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.378.137.104
Türk Hava Yolları 940.541.930
Akbank 755.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.378.137.104
Türk Hava Yolları 940.541.930
Akbank 755.178.283
Halkbank 746.381.301
İş Bankası (C) 352.228.118
Vakıflar Bankası 304.043.306
Kardemir (D) 286.454.713
Petkim 252.648.125
Yapı ve Kredi Bank. 204.857.653
Vestel 201.710.683
ASELSAN 177.369.479
Tüpraş 130.748.933
Koza Madencilik 109.049.205
Ereğli Demir Çelik 106.364.787
Bim Mağazalar 97.044.102
Türk Telekom 95.666.729
Emlak Konut GMYO 89.205.396
Pegasus 83.552.463
Turkcell 69.359.288
Koza Altın 64.411.593
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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