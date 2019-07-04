Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 919.528.786
Garanti Bankası 698.877.050
Akbank 418.899.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|919.528.786
|Garanti Bankası
|698.877.050
|Akbank
|418.899.201
|Vakıflar Bankası
|251.623.600
|Halkbank
|205.965.704
|Kardemir (D)
|181.905.397
|ASELSAN
|178.328.052
|Petkim
|163.641.619
|Gersan Elektrik
|161.955.066
|Koza Madencilik
|145.873.421
|ICBC Turkey Bank
|140.121.795
|İş Bankası (C)
|130.049.972
|Türk Telekom
|125.219.146
|Vestel
|108.477.448
|Emlak Konut GMYO
|102.754.858
|Pegasus
|99.529.889
|Ereğli Demir Çelik
|99.144.258
|Yapı ve Kredi Bank.
|71.336.187
|İpek Doğal Enerji
|68.271.759
|Tüpraş
|64.893.070
Kaynak: AA
134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi! El yapımı bıçakları 350 liradan başlayan fiyatlarla satıyor
Son Dakika Haberleri