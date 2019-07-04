Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 919.528.786 Garanti Bankası 698.877.050 Akbank 418.899.201 Vakıflar Bankası 251.623.600 Halkbank 205.965.704 Kardemir (D) 181.905.397 ASELSAN 178.328.052 Petkim 163.641.619 Gersan Elektrik 161.955.066 Koza Madencilik 145.873.421 ICBC Turkey Bank 140.121.795 İş Bankası (C) 130.049.972 Türk Telekom 125.219.146 Vestel 108.477.448 Emlak Konut GMYO 102.754.858 Pegasus 99.529.889 Ereğli Demir Çelik 99.144.258 Yapı ve Kredi Bank. 71.336.187 İpek Doğal Enerji 68.271.759 Tüpraş 64.893.070

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)