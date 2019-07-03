Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.175.797.556
Garanti Bankası 902.700.649
Akbank 301.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.175.797.556
Garanti Bankası 902.700.649
Akbank 301.055.801
Kardemir (D) 300.310.601
ICBC Turkey Bank 276.684.729
Petkim 260.342.633
Halkbank 257.038.823
Vakıflar Bankası 211.970.295
Vestel 168.137.072
Gersan Elektrik 162.076.476
ASELSAN 155.779.446
Koza Madencilik 140.012.400
Emlak Konut GMYO 129.214.217
Pegasus 128.095.111
İş Bankası (C) 121.329.639
Yapı ve Kredi Bank. 119.266.312
Turkcell 112.391.642
Türk Telekom 110.153.766
Ereğli Demir Çelik 98.939.428
Tüpraş 91.551.326
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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