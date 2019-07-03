Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.175.797.556
Garanti Bankası 902.700.649
Akbank 301.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.175.797.556
|Garanti Bankası
|902.700.649
|Akbank
|301.055.801
|Kardemir (D)
|300.310.601
|ICBC Turkey Bank
|276.684.729
|Petkim
|260.342.633
|Halkbank
|257.038.823
|Vakıflar Bankası
|211.970.295
|Vestel
|168.137.072
|Gersan Elektrik
|162.076.476
|ASELSAN
|155.779.446
|Koza Madencilik
|140.012.400
|Emlak Konut GMYO
|129.214.217
|Pegasus
|128.095.111
|İş Bankası (C)
|121.329.639
|Yapı ve Kredi Bank.
|119.266.312
|Turkcell
|112.391.642
|Türk Telekom
|110.153.766
|Ereğli Demir Çelik
|98.939.428
|Tüpraş
|91.551.326
Kaynak: AA
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