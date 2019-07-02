Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.726.878.857
Garanti Bankası 1.104.017.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.726.878.857
|Garanti Bankası
|1.104.017.520
|ICBC Turkey Bank
|608.258.157
|Halkbank
|386.276.173
|Akbank
|313.415.792
|Kardemir (D)
|296.105.368
|Vakıflar Bankası
|263.489.638
|Petkim
|257.667.544
|ASELSAN
|222.217.672
|İş Bankası (C)
|177.782.741
|Gersan Elektrik
|176.000.308
|Yapı ve Kredi Bank.
|166.458.970
|Tüpraş
|146.713.926
|Emlak Konut GMYO
|140.112.441
|Bim Mağazalar
|137.150.986
|Türk Telekom
|128.775.627
|Soda Sanayii
|120.520.016
|Ereğli Demir Çelik
|107.453.911
|Turkcell
|107.042.239
|Sasa Polyester
|90.436.408
Kaynak: AA
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