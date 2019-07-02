Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.726.878.857 Garanti Bankası 1.104.017.520 ICBC Turkey Bank 608.258.157 Halkbank 386.276.173 Akbank 313.415.792 Kardemir (D) 296.105.368 Vakıflar Bankası 263.489.638 Petkim 257.667.544 ASELSAN 222.217.672 İş Bankası (C) 177.782.741 Gersan Elektrik 176.000.308 Yapı ve Kredi Bank. 166.458.970 Tüpraş 146.713.926 Emlak Konut GMYO 140.112.441 Bim Mağazalar 137.150.986 Türk Telekom 128.775.627 Soda Sanayii 120.520.016 Ereğli Demir Çelik 107.453.911 Turkcell 107.042.239 Sasa Polyester 90.436.408

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)