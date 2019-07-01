Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.289.791.314
Türk Hava Yolları 941.897.779
Halkbank 606.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.289.791.314
|Türk Hava Yolları
|941.897.779
|Halkbank
|606.206.195
|Akbank
|502.961.181
|Kardemir (D)
|421.366.596
|Vakıflar Bankası
|385.144.839
|ASELSAN
|367.162.209
|ICBC Turkey Bank
|363.562.997
|Petkim
|354.138.838
|Tüpraş
|260.400.262
|Yapı ve Kredi Bank.
|219.068.833
|Ereğli Demir Çelik
|218.558.971
|İş Bankası (C)
|198.902.329
|Türk Telekom
|196.297.825
|Emlak Konut GMYO
|180.337.134
|Turkcell
|161.195.881
|Koza Madencilik
|121.734.179
|Pegasus
|104.545.288
|Bim Mağazalar
|104.514.971
|İpek Doğal Enerji
|97.664.225
Kaynak: AA
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