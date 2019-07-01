Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.289.791.314
Türk Hava Yolları 941.897.779
Halkbank 606.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.289.791.314
Türk Hava Yolları 941.897.779
Halkbank 606.206.195
Akbank 502.961.181
Kardemir (D) 421.366.596
Vakıflar Bankası 385.144.839
ASELSAN 367.162.209
ICBC Turkey Bank 363.562.997
Petkim 354.138.838
Tüpraş 260.400.262
Yapı ve Kredi Bank. 219.068.833
Ereğli Demir Çelik 218.558.971
İş Bankası (C) 198.902.329
Türk Telekom 196.297.825
Emlak Konut GMYO 180.337.134
Turkcell 161.195.881
Koza Madencilik 121.734.179
Pegasus 104.545.288
Bim Mağazalar 104.514.971
İpek Doğal Enerji 97.664.225
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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