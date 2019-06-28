Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 954.256.265
Türk Hava Yolları 805.840.526
Akbank 310.110.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|954.256.265
|Türk Hava Yolları
|805.840.526
|Akbank
|310.110.758
|Halkbank
|278.870.331
|Petkim
|210.817.994
|Vestel
|188.687.266
|Vakıflar Bankası
|178.101.337
|Pegasus
|165.696.387
|İş Bankası (C)
|153.617.945
|Ereğli Demir Çelik
|144.515.951
|Kardemir (D)
|139.587.449
|Tüpraş
|118.285.205
|ASELSAN
|116.690.090
|ICBC Turkey Bank
|116.447.883
|Bim Mağazalar
|112.939.375
|Türk Telekom
|109.476.618
|Yapı ve Kredi Bank.
|100.497.444
|Turkcell
|97.659.844
|Sasa Polyester
|95.135.198
|Koza Madencilik
|90.920.062
Kaynak: AA
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