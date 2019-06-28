Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 954.256.265
Türk Hava Yolları 805.840.526
Akbank 310.110.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 954.256.265
Türk Hava Yolları 805.840.526
Akbank 310.110.758
Halkbank 278.870.331
Petkim 210.817.994
Vestel 188.687.266
Vakıflar Bankası 178.101.337
Pegasus 165.696.387
İş Bankası (C) 153.617.945
Ereğli Demir Çelik 144.515.951
Kardemir (D) 139.587.449
Tüpraş 118.285.205
ASELSAN 116.690.090
ICBC Turkey Bank 116.447.883
Bim Mağazalar 112.939.375
Türk Telekom 109.476.618
Yapı ve Kredi Bank. 100.497.444
Turkcell 97.659.844
Sasa Polyester 95.135.198
Koza Madencilik 90.920.062
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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