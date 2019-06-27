Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 796.522.566
Garanti Bankası 715.928.605
Petkim 427.272.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|796.522.566
|Garanti Bankası
|715.928.605
|Petkim
|427.272.273
|Vestel
|325.656.367
|Akbank
|289.956.873
|Kardemir (D)
|265.489.477
|Halkbank
|250.663.763
|Vakıflar Bankası
|192.197.450
|ICBC Turkey Bank
|170.161.962
|Ereğli Demir Çelik
|151.013.962
|İş Bankası (C)
|148.923.685
|Türk Telekom
|144.860.435
|ASELSAN
|137.169.446
|Yapı ve Kredi Bank.
|120.028.817
|Pegasus
|105.998.053
|İpek Doğal Enerji
|82.560.154
|Koza Altın
|77.143.818
|Tüpraş
|75.668.651
|Bim Mağazalar
|74.681.049
|Koza Madencilik
|72.890.727
Kaynak: AA
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