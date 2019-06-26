Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 806.925.884
Türk Hava Yolları 783.358.888
Halkbank 472.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|806.925.884
|Türk Hava Yolları
|783.358.888
|Halkbank
|472.963.979
|Petkim
|326.704.254
|Akbank
|321.934.035
|Vakıflar Bankası
|224.433.363
|Kardemir (D)
|188.766.436
|Yapı ve Kredi Bank.
|143.267.533
|Türk Telekom
|141.859.763
|Ereğli Demir Çelik
|125.320.114
|ASELSAN
|121.683.919
|İş Bankası (C)
|112.459.289
|Vestel
|100.572.457
|İpek Doğal Enerji
|98.685.421
|Koza Madencilik
|93.334.288
|Tüpraş
|89.569.274
|Bim Mağazalar
|85.536.399
|Pegasus
|83.983.273
|Sabancı Holding
|80.928.644
|Soda Sanayii
|71.702.583
Kaynak: AA
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