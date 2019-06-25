Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.586.185.183
Türk Hava Yolları 619.219.472
Halkbank 502.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.586.185.183
|Türk Hava Yolları
|619.219.472
|Halkbank
|502.573.067
|Akbank
|393.505.196
|İş Bankası (C)
|330.367.915
|Vakıflar Bankası
|278.528.431
|Kardemir (D)
|225.760.517
|Yapı ve Kredi Bank.
|196.526.456
|ASELSAN
|175.387.653
|Petkim
|148.025.150
|Tüpraş
|137.060.055
|Türk Telekom
|121.875.854
|Bim Mağazalar
|114.031.078
|Ereğli Demir Çelik
|107.207.923
|Koza Madencilik
|98.498.867
|İpek Doğal Enerji
|97.461.145
|Soda Sanayii
|90.669.178
|Turkcell
|89.998.440
|Koza Altın
|81.939.056
|Koç Holding
|75.077.984
Kaynak: AA