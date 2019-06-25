Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.586.185.183
Türk Hava Yolları 619.219.472
Halkbank 502.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.586.185.183
Türk Hava Yolları 619.219.472
Halkbank 502.573.067
Akbank 393.505.196
İş Bankası (C) 330.367.915
Vakıflar Bankası 278.528.431
Kardemir (D) 225.760.517
Yapı ve Kredi Bank. 196.526.456
ASELSAN 175.387.653
Petkim 148.025.150
Tüpraş 137.060.055
Türk Telekom 121.875.854
Bim Mağazalar 114.031.078
Ereğli Demir Çelik 107.207.923
Koza Madencilik 98.498.867
İpek Doğal Enerji 97.461.145
Soda Sanayii 90.669.178
Turkcell 89.998.440
Koza Altın 81.939.056
Koç Holding 75.077.984
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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