Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.686.243.027
Türk Hava Yolları 743.014.832
Akbank 461.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.686.243.027
Türk Hava Yolları 743.014.832
Akbank 461.706.131
İş Bankası (C) 426.784.451
Halkbank 315.394.776
Kardemir (D) 314.670.894
Vakıflar Bankası 286.772.445
ASELSAN 194.118.992
Yapı ve Kredi Bank. 182.687.477
Petkim 155.071.138
Turkcell 151.022.906
Ereğli Demir Çelik 146.196.149
Soda Sanayii 145.344.308
İpek Doğal Enerji 142.079.013
Türk Telekom 134.801.384
Tüpraş 128.060.382
Sasa Polyester 126.686.657
Koza Madencilik 120.054.884
Koza Altın 100.089.631
Pegasus 77.222.037
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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