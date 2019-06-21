Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.181.335.632
Türk Hava Yolları 701.594.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.181.335.632
|Türk Hava Yolları
|701.594.364
|Sasa Polyester
|332.405.521
|Kardemir (D)
|321.050.299
|Akbank
|287.399.441
|ASELSAN
|253.012.246
|Halkbank
|228.856.851
|İş Bankası (C)
|217.175.143
|Petkim
|200.790.756
|Vakıflar Bankası
|187.449.741
|Tüpraş
|183.937.672
|İpek Doğal Enerji
|181.499.680
|Yapı ve Kredi Bank.
|168.973.620
|Koza Madencilik
|157.808.899
|Soda Sanayii
|128.002.035
|Vestel
|124.776.876
|Bim Mağazalar
|108.024.392
|Koç Holding
|107.694.821
|Ereğli Demir Çelik
|100.730.815
|Koza Altın
|91.837.274
Kaynak: AA