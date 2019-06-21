Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.181.335.632
Türk Hava Yolları 701.594.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.181.335.632
Türk Hava Yolları 701.594.364
Sasa Polyester 332.405.521
Kardemir (D) 321.050.299
Akbank 287.399.441
ASELSAN 253.012.246
Halkbank 228.856.851
İş Bankası (C) 217.175.143
Petkim 200.790.756
Vakıflar Bankası 187.449.741
Tüpraş 183.937.672
İpek Doğal Enerji 181.499.680
Yapı ve Kredi Bank. 168.973.620
Koza Madencilik 157.808.899
Soda Sanayii 128.002.035
Vestel 124.776.876
Bim Mağazalar 108.024.392
Koç Holding 107.694.821
Ereğli Demir Çelik 100.730.815
Koza Altın 91.837.274
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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