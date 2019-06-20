Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.721.397.452
Türk Hava Yolları 1.385.332.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.721.397.452
Türk Hava Yolları 1.385.332.286
Kardemir (D) 579.307.106
Akbank 498.692.367
Halkbank 415.902.569
Petkim 405.777.594
Vakıflar Bankası 389.761.858
İş Bankası (C) 308.407.669
Yapı ve Kredi Bank. 262.826.476
ASELSAN 259.924.144
Tüpraş 237.945.552
Ereğli Demir Çelik 231.121.444
Koza Madencilik 188.087.186
Türk Telekom 159.625.486
İpek Doğal Enerji 127.951.875
Koç Holding 116.402.120
Pegasus 115.323.299
Vestel 100.871.316
Koza Altın 98.941.676
Turkcell 90.409.740
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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