Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.721.397.452
Türk Hava Yolları 1.385.332.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.721.397.452
|Türk Hava Yolları
|1.385.332.286
|Kardemir (D)
|579.307.106
|Akbank
|498.692.367
|Halkbank
|415.902.569
|Petkim
|405.777.594
|Vakıflar Bankası
|389.761.858
|İş Bankası (C)
|308.407.669
|Yapı ve Kredi Bank.
|262.826.476
|ASELSAN
|259.924.144
|Tüpraş
|237.945.552
|Ereğli Demir Çelik
|231.121.444
|Koza Madencilik
|188.087.186
|Türk Telekom
|159.625.486
|İpek Doğal Enerji
|127.951.875
|Koç Holding
|116.402.120
|Pegasus
|115.323.299
|Vestel
|100.871.316
|Koza Altın
|98.941.676
|Turkcell
|90.409.740
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri