Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.379.133.892
Türk Hava Yolları 911.326.418
Akbank 410.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.379.133.892
|Türk Hava Yolları
|911.326.418
|Akbank
|410.329.754
|Kardemir (D)
|390.820.203
|Vestel
|314.566.394
|Petkim
|303.382.421
|Halkbank
|267.558.085
|Vakıflar Bankası
|265.845.669
|İş Bankası (C)
|260.548.346
|İpek Doğal Enerji
|250.742.210
|ASELSAN
|242.625.792
|Yapı ve Kredi Bank.
|224.676.150
|Ereğli Demir Çelik
|187.345.698
|Koza Madencilik
|183.722.535
|Pegasus
|115.681.094
|Koç Holding
|115.345.136
|Tüpraş
|113.052.871
|Türk Telekom
|110.389.253
|Çelebi
|87.375.313
|Turkcell
|85.155.109
Kaynak: AA
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri