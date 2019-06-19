Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.379.133.892 Türk Hava Yolları 911.326.418 Akbank 410.329.754 Kardemir (D) 390.820.203 Vestel 314.566.394 Petkim 303.382.421 Halkbank 267.558.085 Vakıflar Bankası 265.845.669 İş Bankası (C) 260.548.346 İpek Doğal Enerji 250.742.210 ASELSAN 242.625.792 Yapı ve Kredi Bank. 224.676.150 Ereğli Demir Çelik 187.345.698 Koza Madencilik 183.722.535 Pegasus 115.681.094 Koç Holding 115.345.136 Tüpraş 113.052.871 Türk Telekom 110.389.253 Çelebi 87.375.313 Turkcell 85.155.109

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)