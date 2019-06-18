Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.018.455.502
Türk Hava Yolları 851.977.943
Petkim 374.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.018.455.502
Türk Hava Yolları 851.977.943
Petkim 374.078.117
Ereğli Demir Çelik 312.608.721
Akbank 309.060.908
Vestel 308.625.711
Halkbank 286.268.501
Vakıflar Bankası 269.750.594
İpek Doğal Enerji 265.448.216
İş Bankası (C) 260.428.209
Yapı ve Kredi Bank. 238.543.166
Kardemir (D) 231.811.506
ASELSAN 215.429.876
Koç Holding 196.990.292
Tüpraş 174.871.964
Türk Telekom 163.816.736
Koza Madencilik 143.005.318
Sasa Polyester 116.054.687
Turkcell 108.014.565
Bim Mağazalar 100.229.448
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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