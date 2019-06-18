Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.018.455.502
Türk Hava Yolları 851.977.943
Petkim 374.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.018.455.502
|Türk Hava Yolları
|851.977.943
|Petkim
|374.078.117
|Ereğli Demir Çelik
|312.608.721
|Akbank
|309.060.908
|Vestel
|308.625.711
|Halkbank
|286.268.501
|Vakıflar Bankası
|269.750.594
|İpek Doğal Enerji
|265.448.216
|İş Bankası (C)
|260.428.209
|Yapı ve Kredi Bank.
|238.543.166
|Kardemir (D)
|231.811.506
|ASELSAN
|215.429.876
|Koç Holding
|196.990.292
|Tüpraş
|174.871.964
|Türk Telekom
|163.816.736
|Koza Madencilik
|143.005.318
|Sasa Polyester
|116.054.687
|Turkcell
|108.014.565
|Bim Mağazalar
|100.229.448
Kaynak: AA
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