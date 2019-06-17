Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.023.504.654
Türk Hava Yolları 816.153.823
Akbank 315.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.023.504.654
|Türk Hava Yolları
|816.153.823
|Akbank
|315.493.436
|Petkim
|293.618.737
|ASELSAN
|277.937.295
|Halkbank
|246.615.335
|Vakıflar Bankası
|218.362.421
|Kardemir (D)
|199.424.205
|Türk Telekom
|195.529.393
|İş Bankası (C)
|180.093.723
|Yapı ve Kredi Bank.
|177.245.110
|Vestel
|155.856.809
|İpek Doğal Enerji
|152.045.970
|Koza Madencilik
|137.204.717
|Ereğli Demir Çelik
|134.923.440
|Koç Holding
|130.809.071
|Tüpraş
|111.301.561
|Sasa Polyester
|91.153.093
|Turkcell
|77.959.937
|Bim Mağazalar
|66.006.004
Kaynak: AA
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