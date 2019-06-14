Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 903.572.212
Türk Hava Yolları 736.241.112
Petkim 278.159.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|903.572.212
|Türk Hava Yolları
|736.241.112
|Petkim
|278.159.619
|Akbank
|259.029.223
|Sasa Polyester
|230.574.823
|İş Bankası (C)
|206.947.531
|T. Halk Bankası
|184.907.211
|Aselsan
|184.062.977
|Kardemir (D)
|169.756.463
|Vakıflar Bankası
|166.517.847
|Koza Madencilik
|147.189.201
|Yapı ve Kredi Bank.
|145.610.743
|Vestel
|140.299.951
|Ereğli Demir Çelik
|119.320.828
|Türk Telekom
|98.439.354
|Turkcell
|90.634.382
|Tüpraş
|85.104.052
|Koç Holding
|75.364.927
|Bim Mağazalar
|75.071.123
|Pegasus
|71.213.480
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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