Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 812.070.141
Türk Hava Yolları 649.793.915
Petkim 267.791.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|812.070.141
|Türk Hava Yolları
|649.793.915
|Petkim
|267.791.427
|Kardemir (D)
|239.563.913
|Akbank
|235.452.087
|Koza Madencilik
|188.184.357
|T. Halk Bankası
|181.967.683
|Yapı ve Kredi Bank.
|180.776.380
|Vakıflar Bankası
|167.460.362
|İş Bankası (C)
|164.461.750
|Bim Mağazalar
|131.292.619
|Aselsan
|128.034.209
|Türk Telekom
|123.607.570
|İpek Doğal Enerji
|113.798.240
|Vestel
|106.824.451
|Tüpraş
|96.702.353
|Turkcell
|84.268.555
|Ereğli Demir Çelik
|79.389.161
|Koza Altın
|75.187.490
|Sasa Polyester
|74.621.324
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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