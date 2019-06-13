Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 812.070.141 Türk Hava Yolları 649.793.915 Petkim 267.791.427 Kardemir (D) 239.563.913 Akbank 235.452.087 Koza Madencilik 188.184.357 T. Halk Bankası 181.967.683 Yapı ve Kredi Bank. 180.776.380 Vakıflar Bankası 167.460.362 İş Bankası (C) 164.461.750 Bim Mağazalar 131.292.619 Aselsan 128.034.209 Türk Telekom 123.607.570 İpek Doğal Enerji 113.798.240 Vestel 106.824.451 Tüpraş 96.702.353 Turkcell 84.268.555 Ereğli Demir Çelik 79.389.161 Koza Altın 75.187.490 Sasa Polyester 74.621.324

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)