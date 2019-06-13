Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 812.070.141
Türk Hava Yolları 649.793.915
Petkim 267.791.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 812.070.141
Türk Hava Yolları 649.793.915
Petkim 267.791.427
Kardemir (D) 239.563.913
Akbank 235.452.087
Koza Madencilik 188.184.357
T. Halk Bankası 181.967.683
Yapı ve Kredi Bank. 180.776.380
Vakıflar Bankası 167.460.362
İş Bankası (C) 164.461.750
Bim Mağazalar 131.292.619
Aselsan 128.034.209
Türk Telekom 123.607.570
İpek Doğal Enerji 113.798.240
Vestel 106.824.451
Tüpraş 96.702.353
Turkcell 84.268.555
Ereğli Demir Çelik 79.389.161
Koza Altın 75.187.490
Sasa Polyester 74.621.324

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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