Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 986.003.617
Türk Hava Yolları 820.195.574
Petkim 400.602.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|986.003.617
|Türk Hava Yolları
|820.195.574
|Petkim
|400.602.260
|Akbank
|364.789.327
|Koza Madencilik
|229.147.811
|T. Halk Bankası
|210.596.741
|İpek Doğal Enerji
|198.443.061
|İş Bankası (C)
|198.314.172
|Yapı ve Kredi Bank.
|182.430.474
|Kardemir (D)
|179.299.755
|Aselsan
|167.137.201
|Tüpraş
|162.701.260
|Vakıflar Bankası
|133.409.674
|Ereğli Demir Çelik
|129.267.784
|Türk Telekom
|98.676.900
|Bim Mağazalar
|88.255.884
|Vestel
|86.501.560
|Sasa Polyester
|82.478.341
|Alarko Holding
|82.463.115
|Turkcell
|75.764.680
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA