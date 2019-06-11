Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.389.544.583
Türk Hava Yolları 924.165.864
Halkbank 381.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.389.544.583
|Türk Hava Yolları
|924.165.864
|Halkbank
|381.023.006
|Akbank
|332.775.355
|Kardemir (D)
|323.396.090
|Petkim
|302.562.380
|İş Bankası (C)
|245.355.142
|ASELSAN
|216.746.237
|Vakıflar Bankası
|171.073.525
|Koza Madencilik
|163.169.908
|Ereğli Demir Çelik
|154.625.468
|Yapı ve Kredi Bank.
|151.650.107
|Bim Mağazalar
|129.588.525
|Tüpraş
|127.771.470
|Sasa Polyester
|120.300.509
|Vestel
|114.462.812
|Türk Telekom
|112.857.757
|İpek Doğal Enerji
|100.982.541
|Emlak Konut GMYO
|90.706.830
|Koç Holding
|77.008.464
Kaynak: AA
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