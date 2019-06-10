Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.174.004.776
Türk Hava Yolları 790.911.726
Petkim 487.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.174.004.776
|Türk Hava Yolları
|790.911.726
|Petkim
|487.663.969
|Kardemir (D)
|373.203.284
|Akbank
|325.824.305
|Halkbank
|318.664.953
|Yapı ve Kredi Bank.
|273.698.351
|Sasa Polyester
|265.600.767
|İş Bankası (C)
|257.134.646
|Vakıflar Bankası
|224.060.185
|ASELSAN
|222.359.624
|Koza Madencilik
|177.084.271
|Ereğli Demir Çelik
|174.759.341
|Türk Telekom
|109.862.712
|İpek Doğal Enerji
|106.218.929
|Tüpraş
|102.832.166
|Turkcell
|89.848.173
|Koza Altın
|86.063.533
|Bim Mağazalar
|84.828.604
|Alarko Holding
|82.627.464
Kaynak: AA