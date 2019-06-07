Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük işlem hacmi
Garanti Bankası 847.548.309
Türk Hava Yolları 830.484.809
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük
|işlem hacmi
|Garanti Bankası
|847.548.309
|Türk Hava Yolları
|830.484.809
|T. Halk Bankası
|273.108.341
|Akbank
|263.277.882
|İş Bankası (C)
|242.104.879
|Petkim
|227.511.457
|Koza Madencilik
|190.578.816
|Yapı ve Kredi Bank.
|170.293.218
|Aselsan
|165.552.213
|Tüpraş
|155.661.987
|Kardemir (D)
|154.718.875
|Vakıflar Bankası
|151.354.045
|Turkcell
|148.451.108
|Bim Mağazalar
|139.708.307
|Ereğli Demir Çelik
|124.534.545
|İpek Doğal Enerji
|108.889.075
|Koç Holding
|108.082.762
|Vestel
|107.294.949
|Türk Telekom
|88.577.558
|Koza Altın
|81.217.810
Kaynak: AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu