Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 872.057.150
Türk Hava Yolları 685.620.116
Halkbank 290.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|872.057.150
|Türk Hava Yolları
|685.620.116
|Halkbank
|290.989.346
|Tüpraş
|273.838.139
|Akbank
|260.002.911
|İş Bankası (C)
|250.320.501
|Petkim
|183.136.333
|Yapı ve Kredi Bank.
|174.969.119
|Kardemir (D)
|158.603.864
|ASELSAN
|157.429.147
|Vakıflar Bankası
|157.089.218
|ICBC Turkey Bank
|137.437.724
|Turkcell
|131.279.835
|Türk Telekom
|114.068.473
|Koza Madencilik
|108.007.771
|Ereğli Demir Çelik
|105.675.650
|Bim Mağazalar
|85.166.670
|Pegasus
|77.267.694
|Sabancı Holding
|74.643.841
|Netaş Telekom.
|71.752.869
Kaynak: AA