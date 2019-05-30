Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:



(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.068.399.773 Türk Hava Yolları 968.808.470 Akbank 273.762.448 ASELSAN 263.833.843 Koza Madencilik 257.195.430 İş Bankası (C) 256.099.666 Halkbank 241.527.139 Kardemir (D) 237.340.760 Petkim 235.812.069 Yapı ve Kredi Bank. 186.577.447 Vakıflar Bankası 179.537.935 Ereğli Demir Çelik 177.593.997 Türk Telekom 175.458.586 Tüpraş 168.936.573 Sasa Polyester 133.433.856 Koç Holding 130.262.669 Bim Mağazalar 118.777.540 ICBC Turkey Bank 111.406.603 Pegasus 110.465.006 Turkcell 99.712.566

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)