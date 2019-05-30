Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.068.399.773
Türk Hava Yolları 968.808.470
Akbank 273.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.068.399.773
|Türk Hava Yolları
|968.808.470
|Akbank
|273.762.448
|ASELSAN
|263.833.843
|Koza Madencilik
|257.195.430
|İş Bankası (C)
|256.099.666
|Halkbank
|241.527.139
|Kardemir (D)
|237.340.760
|Petkim
|235.812.069
|Yapı ve Kredi Bank.
|186.577.447
|Vakıflar Bankası
|179.537.935
|Ereğli Demir Çelik
|177.593.997
|Türk Telekom
|175.458.586
|Tüpraş
|168.936.573
|Sasa Polyester
|133.433.856
|Koç Holding
|130.262.669
|Bim Mağazalar
|118.777.540
|ICBC Turkey Bank
|111.406.603
|Pegasus
|110.465.006
|Turkcell
|99.712.566
Kaynak: AA