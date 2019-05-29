Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 996.860.193
Garanti Bankası 719.661.970
Petkim 269.516.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|996.860.193
|Garanti Bankası
|719.661.970
|Petkim
|269.516.072
|Halkbank
|254.640.262
|Sasa Polyester
|253.840.137
|İş Bankası (C)
|208.300.630
|Akbank
|208.288.619
|ASELSAN
|207.177.239
|Ereğli Demir Çelik
|163.455.158
|Koza Madencilik
|151.871.638
|Vestel
|149.157.369
|Kardemir (D)
|143.412.142
|Vakıflar Bankası
|137.543.315
|Tüpraş
|102.448.437
|Yapı ve Kredi Bank.
|97.946.237
|Bim Mağazalar
|95.061.786
|Türk Telekom
|83.917.382
|Pegasus
|76.538.833
|Turkcell
|70.087.283
|Koç Holding
|68.614.826
Kaynak: AA
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