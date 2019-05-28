Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 927.349.451
Türk Hava Yolları 804.262.183
Petkim 599.798.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 927.349.451
Türk Hava Yolları 804.262.183
Petkim 599.798.595
Halkbank 544.099.149
Koza Madencilik 337.252.820
Akbank 312.946.943
ASELSAN 281.533.790
İş Bankası (C) 219.043.177
Ereğli Demir Çelik 189.149.425
Tüpraş 179.077.800
Bim Mağazalar 159.820.589
Turkcell 146.814.652
Türk Telekom 141.997.407
Vestel 138.561.972
Koç Holding 135.438.221
Sasa Polyester 127.114.698
Vakıflar Bankası 120.244.591
Kardemir (D) 116.464.814
Sabancı Holding 102.517.200
Yapı ve Kredi Bank. 80.580.517
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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