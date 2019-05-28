Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 927.349.451
Türk Hava Yolları 804.262.183
Petkim 599.798.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|927.349.451
|Türk Hava Yolları
|804.262.183
|Petkim
|599.798.595
|Halkbank
|544.099.149
|Koza Madencilik
|337.252.820
|Akbank
|312.946.943
|ASELSAN
|281.533.790
|İş Bankası (C)
|219.043.177
|Ereğli Demir Çelik
|189.149.425
|Tüpraş
|179.077.800
|Bim Mağazalar
|159.820.589
|Turkcell
|146.814.652
|Türk Telekom
|141.997.407
|Vestel
|138.561.972
|Koç Holding
|135.438.221
|Sasa Polyester
|127.114.698
|Vakıflar Bankası
|120.244.591
|Kardemir (D)
|116.464.814
|Sabancı Holding
|102.517.200
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.580.517
Kaynak: AA
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