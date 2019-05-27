Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 589.386.473
Garanti Bankası 515.692.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|589.386.473
|Garanti Bankası
|515.692.869
|Sasa Polyester
|289.646.817
|Halkbank
|246.713.986
|Kardemir (D)
|180.386.123
|Akbank
|173.263.938
|Koza Madencilik
|164.582.126
|ASELSAN
|133.369.635
|Petkim
|129.112.919
|İş Bankası (C)
|127.650.930
|Vakıflar Bankası
|122.178.092
|Yapı ve Kredi Bank.
|82.882.217
|Türk Telekom
|81.887.138
|Ereğli Demir Çelik
|76.670.631
|Emlak Konut GMYO
|61.194.384
|Şekerbank
|51.196.217
|Vestel
|50.502.257
|Tüpraş
|47.840.671
|Koza Altın
|46.115.994
|Pegasus
|41.605.557
Kaynak: AA
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