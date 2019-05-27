Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 589.386.473
Garanti Bankası 515.692.

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 589.386.473
Garanti Bankası 515.692.869
Sasa Polyester 289.646.817
Halkbank 246.713.986
Kardemir (D) 180.386.123
Akbank 173.263.938
Koza Madencilik 164.582.126
ASELSAN 133.369.635
Petkim 129.112.919
İş Bankası (C) 127.650.930
Vakıflar Bankası 122.178.092
Yapı ve Kredi Bank. 82.882.217
Türk Telekom 81.887.138
Ereğli Demir Çelik 76.670.631
Emlak Konut GMYO 61.194.384
Şekerbank 51.196.217
Vestel 50.502.257
Tüpraş 47.840.671
Koza Altın 46.115.994
Pegasus 41.605.557
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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