Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.178.232.959
Türk Hava Yolları 947.727.292
Halkbank 426.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.178.232.959
|Türk Hava Yolları
|947.727.292
|Halkbank
|426.746.434
|Sasa Polyester
|409.736.400
|Koza Madencilik
|372.008.475
|ASELSAN
|256.539.588
|Akbank
|256.278.424
|Yapı ve Kredi Bank.
|236.049.823
|İş Bankası (C)
|211.216.151
|Kardemir (D)
|184.464.300
|Petkim
|157.314.325
|Vakıflar Bankası
|153.456.019
|Vestel
|117.472.037
|Ereğli Demir Çelik
|107.890.840
|Koza Altın
|98.012.744
|Bim Mağazalar
|96.188.286
|İpek Doğal Enerji
|96.099.738
|Türk Telekom
|92.323.650
|Tüpraş
|84.746.251
|Turkcell
|70.604.197
Kaynak: AA
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