Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 835.167.697
Garanti Bankası 822.551.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 835.167.697
Garanti Bankası 822.551.309
Koza Madencilik 368.397.533
Halkbank 345.048.924
ASELSAN 293.763.577
Akbank 213.239.245
Kardemir (D) 177.542.677
Petkim 149.935.082
İş Bankası (C) 137.712.065
Turkcell 128.174.016
Vestel 114.156.836
Tüpraş 112.864.963
Koza Altın 111.066.934
Ereğli Demir Çelik 110.553.322
Yapı ve Kredi Bank. 110.200.900
Vakıflar Bankası 99.543.577
İpek Doğal Enerji 94.757.244
Türk Telekom 65.175.945
Bim Mağazalar 63.444.651
Emlak Konut GMYO 58.563.394
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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