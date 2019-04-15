Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 967.123.845
Türk Hava Yolları 646.487.752
Halkbank 339.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 967.123.845
Türk Hava Yolları 646.487.752
Halkbank 339.652.029
Akbank 247.670.806
Kardemir (D) 215.883.809
Ereğli Demir Çelik 190.279.995
Tüpraş 158.003.333
İş Bankası (C) 148.286.273
Turkcell 146.052.360
Vakıflar Bankası 130.851.038
ASELSAN 110.406.266
Petkim 98.441.649
Vestel 76.355.432
Sabancı Holding 68.319.909
Bim Mağazalar 60.676.388
Koza Madencilik 55.296.683
Türk Telekom 46.114.502
Koç Holding 42.909.303
Emlak Konut GMYO 39.676.821
Koza Altın 37.642.656
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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