Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 967.123.845
Türk Hava Yolları 646.487.752
Halkbank 339.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|967.123.845
|Türk Hava Yolları
|646.487.752
|Halkbank
|339.652.029
|Akbank
|247.670.806
|Kardemir (D)
|215.883.809
|Ereğli Demir Çelik
|190.279.995
|Tüpraş
|158.003.333
|İş Bankası (C)
|148.286.273
|Turkcell
|146.052.360
|Vakıflar Bankası
|130.851.038
|ASELSAN
|110.406.266
|Petkim
|98.441.649
|Vestel
|76.355.432
|Sabancı Holding
|68.319.909
|Bim Mağazalar
|60.676.388
|Koza Madencilik
|55.296.683
|Türk Telekom
|46.114.502
|Koç Holding
|42.909.303
|Emlak Konut GMYO
|39.676.821
|Koza Altın
|37.642.656
Kaynak: AA